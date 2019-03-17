"البحسني" يرعى انعقاد دورة لبناء قدرات أعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لبناء قدرات اعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة .
وتناقش الدورة التي تستمر اربعة ايام من الـ17 - 20 من مارس الجاري بمشاركة اعضاء اللجنة ومديري عموم عدد من المرافق الحكومية وغير الحكومية ، ثلاثة محاور تشمل فنون القيادة الحديثة وادارة الحياة وادارة التغيير .
واشاد المحافظ البحسني بنشاط اعضاء اللجنة الاستشارية ، مشيراً الى انها تعد من افضل اللجان العاملة في الميدان .
واكد اهمية الدورة ومحاورها وضرورة الاستفادة المثلى من مفاهيمها وتطبيقه على الواقع العملي في تطوير العمل الاداري ورفده بالانظمة والبرامج والوسائل الحديثة .
وشدد على ضرورة التركيز على ادارة الخدمات لتقديم خدمات امثل وافضل للمواطنين .
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