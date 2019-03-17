الميليشيات تحاول تفجير الأوضاع عسكرياً في الحديدة

تسعى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى تفجير الأوضاع عسكرياً في محافظة الحديدة، بإستقدامها تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى مديرية التحيتا، وقصفها مواقع ألوية العمالقة في مديريتي التحيتا وحيس، جنوبي محافظة الحديدة .

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي قصفت مواقع قوات ألوية العمالقة في مديرية التحيتا بقذائف مدفعية 130، صباح أمس، واستقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى المنطقة.

وأضافت أن الميليشيات عززت مواقع تمركزها في المنطقة الجبلية بقوات جديدة، وقصفت مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاون، واستهدفت مواقع أخرى بسلاح القناص وبالأسلحة الرشاشة.

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وأوضح المركز أن خروقات ميليشيات الحوثي تواصلت في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، إذ استهدفت مواقع العمالقة، كما امتدت الخروقات الحوثية للهدنة الأممية إلى مديرية حيس، حيث قصفت الميليشيات مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاوزر وبسلاح القناصة.

وعلى صعيد متصل، أشار المركز إلى أن عشرات الأسر تنزح من قرى مديرية حيس إلى مركز المديرية مدينة حيس، المحررة، بسبب قصف الميليشيات لعديد من قرى المديرية والمديريات الأخرى.

وذكر أن أفراد أربع أسر من قرية بني الزهير التابعة لمديرية التحيتا أجبرتهم ميليشيات الحوثي بقصفها المتواصل على منازلهم بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية على النزوح مؤخراً إلى مدينة حيس، حيث لم يجدوا مأوى.