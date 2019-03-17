ميليشيات الحوثي تحتال لنهب مستشفيات خاصة بصنعاء

قالت مصادر محلية في صنعاء إن ميليشيات الحوثي، أقامت ندوة طبية في صنعاء لم تستمر ثلاث ساعات، غير أن الميليشيات قامت بفرض جبايات على المستشفيات الخاصة في صنعاء لإقامة الندوة.

وذكرت المصادر، أن المجلس الطبي للحوثيين، فرض مبالغ تصل من مليون إلى 3 ملايين ريال، على المستشفيات الخاصة في صنعاء بحجة إقامة ندوة طبية حول الأخطاء الطبية.

وأوضحت المصادر، أنه تم تحديد المبالغ بحسب حجم ونشاط المستشفيات الخاصة التي اضطرت للدفع بالقوة والابتزاز باسم الندوة الموجهة ضد الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة.

وأكدت المصادر، أن المجلس الطبي التابع للحوثيين، حصل على أكثر من 200 مليون ريال من تلك الجبايات.

Advertisements

ولفتت المصادر، إلى أن بعضاً من القيادات الطبية المتحوثة، تستغل الوضع الهش في صنعاء لممارسة الابتزاز على المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، فيما يدفع المواطن ثمن تلك الممارسات.

من جانب آخر، اتهمت مصادر طبية في صنعاء ميليشيات الحوثي بالتسبب مجدداً في عودة موجة وباء الكوليرا إلى العاصمة اليمنية ومختلف المناطق الخاضعة للجماعة، بسبب إهمال سلطات الميليشيات ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة المعونات الطبية.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء خاضعة لميليشيات الحوثي، أنه تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة في صنعاء منذ بداية السنة الحالية، وأنه تم التأكد مخبرياً من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي.