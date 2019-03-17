شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. قيادي حوثي يعتدي بالضرب على رجل أعمال بالحوبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتدت عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية على رجل أعمال في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً رصده “نافذة اليمن” -يظهر مجموعة مسلحة من مليشيا الحوثي وهي تعتدي بالضرب على رجل الاعمال محمد الصغير.

وقال ناشطون أن من اعتدا على رجل الاعمال الصغير القيادي المتحوث زياد الشوافي المعين من قبل عصابة ميليشيات الحوثي مديراً لقسم شرطة 22مايو بالحوبان.

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واضاف الناشطون أن المتحوث الشرفي حصل على رتبة عقيد من ميليشيات الحوثي الانقلابية وهو لم يلتحق بالسلك العسكري وليس لديه اي مؤهلات دراسية.

مصادر محلية قالت أن المتحوث الشوافي يمارس اعمال البلطجة في المنطقة واعتداء على المواطنين باستمرار.