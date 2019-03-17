شكرا لقرائتكم خبر عن إب : مسلحون من خولان يحرقون منازل وممتلكات مواطنين في حبيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بإحراق منازل مواطنين وممتلكاتهم واختطاف آخرين في منطقة مصنع النقاش بمديرية حبيش شمال مدينة إب، من قبل أكثر من خمسين مسلحاً قبلياً قدموا من مناطق خولان بمحافظة صنعاء.

وأكدت المصادر ، إن المسلحين القبليين أقدموا على اختطاف عدد من المواطنين من أسرة بيت الأرحبي بينهم المواطن أحمد محمد النقاش واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأضافت ان المسلحون أضرموا النيران في منازل عدد من أهالي بيت الأرحبي ودمروا أحد آبار المنطقة، وأحرقوا عدداً من سيارات المواطنين، إضافة إلى إضرام النيران في الأبقار والأغنام وممتلكات الأهالي بينهم منزل وسيارة المواطن أحمد محمد النقاش، وفق المصادر.

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وتقول المعلومات إن أسباب الحادثة تعود إلى خلاف على قطعة أرض بين أحد المواطنين من أبناء بيت الأرحبي وشخص من أبناء خولان يدعى رشيد ملاطف القيري قتل فيها الأخير يوم أمس الأول برصاص الأرحبي.

وبين سكان محليون، أن المتهم بجريمة القتل سلم للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في الوقت الذي يطالب أهالي القتيل بتسليم الجاني إليهم.

وتدخلت وساطات قبلية في محاولة لاحتواء الأزمة، فيما تم تسليم مشايخ من أبناء خولان عدد من الآليات في مسعى لتحكيم قبلي في القضية بالتزامن مع احتقان كبير في الأوساط الشعبية جراء الحادثة والتعامل الذي تقوم به المليشيات الحوثية والتي تتعمد تجاهل القوانين والانحياز إلى المسلحين الذين قدموا من خارج المحافظة بأسلحتهم المختلفة واجتازوا عشرات النقاط التابعة لمليشيا الحوثي.