شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. أول يمنية من كابتن في الصقر الأسود للجيش الأمريكي الى الطيران المدني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت اليمنية الحاصلة على الجنسية الامريكية كابتن لطيفة القيسي نجاحا في مهنتها كابتن طيار وانتقلت الى كابتن طيار في الطيران الامريكي المدني . وكانت القيسي والتي تنحدر من مديرية مريس بمحافظة الضالع باليمن تعمل كابتن طيار في سرب الصقر الأسود للجيش الأمريكي . وتعد الرابعة من نساء اليمن تحقق نجاحا مشهودا في قيادة الطائرات ، والاتي استطعن ان ينجحن في المهنة المحفوفة بالمتعة والمخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. أول يمنية من كابتن في الصقر الأسود للجيش الأمريكي الى الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.