شكرا لقرائتكم خبر عن ما قبل المذبحة.. سفاح نيوزيلندا يتجول في تركيا والأراضي العثمانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل أشهر قليلة من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، كان منفذها برينتون تارانت يقوم بجولة سياحية تاريخية في تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا والمجر، ضمن تجواله في جغرافيا واسعة تعتبر ساحة لأحداث ومعارك تاريخية أشار إليها في بيانه المنشور عن أفكاره ودوافعه.

ووفقا للأنباء الواردة، فقد بدأ تارانت -وهو مواطن أسترالي- جولاته في تلك المنطقة من العالم سنة 2016.

وفي تركيا، نقلت شبكة “تي آر تي” التلفزيونية الحكومية أمس الجمعة عن مسؤول رفيع قوله إن تارانت زار تركيا مرتين على الأقل، وإن السلطات تجري تحقيقا للوقوف على تحركاته واتصالاته داخل البلاد.

ونشرت الشبكة صورة للقاتل في أحد المطارات التركية، ونقلت عن المسؤول قوله إنه أمضى في تركيا إجمالا 43 يوما، حيث مكث فيها في الفترة 17-20 مارس/آذار 2016، ثم في فترة أخرى بين 13 سبتمبر/أيلول و25 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام نفسه.

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وأضاف المسؤول التركي أن السلطات تشتبه في أن تارانت ربما سافر إلى بلدان أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في بلغاريا فتح تحقيق في جولة تارانت في البلاد، وقال المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف إن تارانت زار بلغاريا في الفترة 9-15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وإنه أراد “زيارة المواقع التاريخية ودراسة تاريخ هذا البلد البلقاني”.

وأوضح المدعي العام البلغاري أن التحقيق سيحاول تحديد إن كان كلام تارانت صحيحا أو كانت له أهداف أخرى من الزيارة. ويقول المحققون إن تارانت وصل إلى العاصمة البلغارية صوفيا قادما من دبي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستأجر سيارة في اليوم التالي لزيارة مواقع تاريخية في عشرة أماكن مختلفة.

وغادر القاتل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني في طائرة إلى العاصمة الرومانية بوخاريست، حيث استأجر سيارة سافر بها إلى المجر.