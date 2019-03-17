شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يشارك في اشهر مسابقة عربية لصنع افضل محتوي في العالم العربي (سديم) …تعرف عليه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشارك اليوتيوبير اليمني مازن السقاف في برنامج سديم لمشاهير السوشيل ميديا العرب وصانعي المحتوى ويعد السقاف يوتيوبر يمني يحظى بشعبية كبيرة وسط الشباب اليمني المهتم باليويتوب ويدرس حالياً اختصاص المالتميديا في احدى الجامعات وقد شارك في مسابقة يوتيوبر اليمن واحتل المراكز الأولى Advertisements وحصل السقاف على المركز الثاني في هذا الاسبوع ضمن فقرات البرنامج الشهير ويعد برنامج سديم هو مسابقة وبرنامج رقمي يسعى إلى إيجاد أفضل صنّاع المحتوى في العالم العربي وتزويدهم بأحدث التقنيات والخبرات ليصل تأثيرهم إلى أقصى الحدود. كما يهدف البرنامج الى إيجاد شباب وشابات لديهم محتوى مميّز يساعد على نشر رسالة الأمل والتفاؤل في العالم العربي.

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