شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ومتواصلة على العاصمة صنعاء والمديريات المجاورة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء أمطار غزيرة ومتواصلة منذ ساعات المساء الأولى اليوم السبت وحتى اللحظة.

وتدفقت السيول إلى منطقة ” السائلة ” – التي تقطع العاصمة – شمالاً وجنوباً وسط تحذيرات أطلقها جهاز الدفاع المدني بعدم سلوك مصبات السيول.

كما شهدت المديريات الريفية شمال وشرق وجنوب العاصمة أمطار غزيرة تدفقت على إثرها السيول إلى عدد من الوديان والسهول والمناطق الزراعية.

كما شهدت مديرية يريم بمحافظة ذمار – جنوب العاصمة – أمطار غزيرة امتلئت خلالها عدد من السدود والبرك في المديرية وفق الصور التي حصل عليها المشهد اليمني.

هذا ويبدأ فصل الربيع في اليمن بداية في الواحد والعشرين من مارس الجاري وينتهي في العشرين من شهر يونيو القادم .

كما تبدأ فواكه الصيف بالإزهار خلال فصل الربيع نتيجة موجة الحرارة المعتدلة وهطول الأمطار والأجواء الصحوة التي تساعد في نمو الأزهار قبل فترة الثمر.

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ويعتبر فصل الربيع من أجمل فصول السنة حيث يتساوى فيه الليل والنهار، والذي يعرف بالاعتدال الربيعي، وايضاً يعتبر مرحلة انتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، مما يؤدي إلى الاتزان المناخي والتي تبعث الطاقة الايجابية في نفسية الفرد وذلك بجمال الطبيعة وانتشار المساحات الخضراء في مناطق عديدة والذي يعمل على بث روح النشاط في العديد الناس.

ويعود فصل الربيع أيضاً بالعديد من الفوائد منها زيادة فترة ممارسة الرياضة نظراً لوجود الجو المناسب لها واستكشاف العديد من المناطق التي تحتوي على الطبيعة الجذابة نظراً لجمال الطبيعة في هذا الشهر، وأيضاً اجتماع العديد من العائلات ضمن رحلات صغيرة لأخذ قسطاً من الراحة، ويكثر في فصل الربيع العديد من الاحتفالات والأعياد لما يحتوي هذا الفصل على العديد من الانطباعات الإيجابية للعديد من الناس.