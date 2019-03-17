الأرصاد يصدر بيان وتحذير هام لليمنيين ويعلن: هذا ما سيحدث بعد ساعات؟

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عدن - ياسمين التهامي - توقع مركز الأرصاد الجوية عدن في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت بمشيئة الله تعالى موجة غبار قادمة من صحراء الربع الخالي ستتعرض لها المناطق الصحراوية في كل من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب. وأفاد مصدر مسؤول بمركز الأرصاد الجوية بعدن بأن التوقعات لحالة الطقس تشير إلى تحرك موجة غبارية كثيفة واسعة الانتشار قادمة من صحراء الربع الخالي ستدخل بعد منتصف الليل في محافظة حضرموت وسوف تتوسع وتكون أكثر كثافة خلال 48 ساعة القادمة ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين نتيجة لنشاط في حركة الرياح باتجاه بلادنا. وتوقع مركز الأرصاد أن تؤثر كغبار واسع الانتشار على المناطق الصحراوية في عدد من المحافظات اليمنية. ونبهت غرفة الأرصاد من تأثير موجة الغبار وما يصاحبها من تدن للرؤية الأفقية وتحذر كبار السن والاطفال والمرضى ممن يعانون من الأمراض الصدرية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه الغبار.

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