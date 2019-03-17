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الانفلات الأمني يغزو صنعاء

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أكد الناشط السياسي، كمال النعماني، على الانفلات الأمني الذي تعيشه صنعاء. 

وكتب النعماني، في تغريدة له عبر موقع الاجتماعي، تويتر، "مسلح يقتل جيرانه في صنعاء ويتجول بحرية في مسرح الجريمة ".

 وتابع: "في واحدة من أفظع جرائم الانفلات الأمني بصنعاء، أقدم مُسلح في أحد المحلات التجارية، على قتل جيرانه في المحل المجاور وسط ذهول المواطنين". 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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