إعلان هام من إدارة أمن تعز بشأن المرتبات والتدريب

أصدرت إدارة أمن تعز، إعلاناً هاماً لمنتسبيها بشأن المرتبات الشهرية لشهر فبراير والدورة التدريبية الخاصة بالمستجدين.

وقال الإعلان الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه: تعلن إدارة عام شرطة محافظة تعز عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير لعام (2019)ابتداء من صباح السبت.

واوضحت أنه بالنسبة للقوة العاملة عليهم التوجه إلى مصرف الكريمي في مدينة تعز والمناطق المحررة التابعة لها علما أن فترة الصرف ستستمر عشرة أيام فقط".

وأضافت أنه بالنسبه لكبار السن والمرضى والجرحى عليهم التوجه إلى مصرف الجزيرة وبالنسبة للأفراد المستجدين سيتم صرف مرتباتهم ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٩مارس ٢٠١٩م.

إلى ذلك، أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الأفراد المستجدين والذين لم يلتحقوا حتى الآن بالدورة التدريبية بأن عليهم الحضور يوم غدا الأحد الموافق 17 مارس ٢٠١٩م إلى المركز التدريبي الكائن في مبنى المرور ومن يتخلف عن الحضور ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة.