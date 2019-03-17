إصابة مواطن برصاص مجهولين في سيئون

أصيب مواطن من أبناء مـديرية سيئون باصابة متوسطة مساء اليوم السبت.
وبحسب معلومات مؤكدة فان مسلحون على سيارة هايلوكس اطلقوا اعيرة رصاصاتهم مغرب اليوم، بمنطقة صليلة بمديرية سيئون على المواطن مبارك على سالم العيجم 35 عام .
واكدت المعلومات ان إصابة العيجم وصفت بالمتوسطة والتي نقل على اثرها للتلقي العلاج.
وتعيش مناطق وادي حضرموت انفلاتا امنيا غير مسبوق قالت اللجنة الأمنية انها عززت من وجود اجهزتها بالقيام ببعض الإجراءات الأمنية والتي تمثلت في قيام حملة أمنية لمنع حمل السلاح في المدينة ويتأمل المواطن بان يكون لتلك الحملة نفعها تجاه الاستقرار وتثبيت دعائم الأمن في المنطقة.
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