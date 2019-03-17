بالفيديو.. الهلال الإماراتي يُغيث أهالي الدريهمي ويوزع 300 سلة غذائية

في إطار الإعمال الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تترافق مع الجهود العسكرية والسياسية لدعم الشرعية في اليمن، قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية للمئات من أهالي الدريهمي في الحديدة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 300 سلة من المواد الغذائية والسلع الأساسية على النازحين في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة مقدمة من مملكة البحرين في إطار دعم وإغاثة النازحين في الساحل الغربي.
وتم توزيع السلال الغذائية للأسر النازحة من مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ضمن الجهود الأشقاء في دعم وإغاثة النازحين وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتهم اليومية جراء إنتهاكات المليشيات الحوثية.
وعبر عدد من النازحين المستفيدين من تلك المساعدات عن شكرهم لقيادة مملكة البحرين وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المساعدات الإنسانية، معتبرين أن هذه المساعدات جاءت في وقتها لتأمين إحتياجاتهم من السلع الضرورية.
وتتواصل الأعمال الإنسانية لمملكة البحرين وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين من أبناء محافظة الحديدة في مختلف مديريات المناطق المحررة، وتتضمن توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة بما يضمن توفير متطلباتهم اليومية لإعانتهم والتخفيف من ظروفهم الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإجرامية عليهم.
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