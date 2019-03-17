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خروقات حوثية جديدة بقصف واستهداف هذه المواقع في الحديدة

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كشف المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة المشاركة في تحرير الحديدة عن تسجيل العديد من الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في العديد من المواقع اليوم السبت. 

وأوضح المركز أن مليشيات الحوثي جددت قصفها على مواقع قوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة. 

وأفادت مصادر ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة أن المليشيات استهدفت مواقع القوات شرق مدينة الصالح بسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة.

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وأضافت المصادر أن المليشيا قصفت بقذائف آر بي جي وبقذائف الهاون على مواقع العمالقة والقوات المشتركة شرق مدينة الدريهمي. 

وكثف الحوثيون قصفهم المدفعي على مواقع العمالقة في كيلو 16. 

وتصاعدت وتيرة القصف والاستهداف لمليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع العمالقة والقوات المشتركة في مؤشر خطير ينذر بنسف الهدنة الأممية من قبل الحوثيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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