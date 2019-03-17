المحافظ "بن عديو" يوجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث بيحان بشبوة

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، بتشكيل لجنة تقصي حقائق والتحقيق في اشتباكات بيحان بين الأمن ومشجعي نادي اليرموك.

وجاء في قرار المحافظ إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية وتعديلاته واللائحة التنفيذية وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث بيحان الأخيرة.

وتضمن التوجيه تشكيل لجنة برئاسة أمين عام محافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر على أن تولي نائبًا فيها الشيخ محمد الفاطمي وكيل المحافظة.

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وضمت اللجنة عدد من الأعضاء هم عبدالله الباني القائم بأعمال مدير عام بيحان، والعقيد على على الدهولي مساعد مدير الأمن لشئون المديريات الغربية، والعقيد مبارك أحمد العلم أركان علميات محور بيحان، والعقيد حسين على الفقير مدير الأمن السياسي في بيحان، والعقيد عبدربه محمد لعكب قائد المنطقة الأمنية في بيحان.

وشددت الوثيقة على رفع اللجنة تقرير متكامل إلى محافظ المحافظة عن ملابسات الحادث بعد جمع المعلومات من كل الأطراف عما حدث، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا في مهمتها.

وكان قد لقي لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون مساء أمس الجمعة جراء اشتباكات عنيفة بين عدد من المواطنين وأمن مديرية بيحان بمحافظة شبوة بعد فوز إحدى الفرق الكروية المحلية ببطولة المنطقة.