رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا لهيئة مستشاريه لمناقشة الوضع الإقتصادي

ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الْيَوْمَ اجتماعًا لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد اليماني.

وقال الرئيس هادي نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران لاستخدام الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقاءنا في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تسعى إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريرًا موجزًا لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي وباقم ومفرق صعده ضحيان والبقع والجوف والبيضاء والحشاء ودمت وغيرها لافتًا إلى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات كما وضع الاجتماع أمام صورة لملحمة حجور وصمود أبنائها أمام المليشيات الانقلابية الحوثية المدججة بأسلحة الدولة المنهوبة ودعم إيراني ملحوظ والذي واجهه وببسالة ابنا كشر وحجور منذ سنوات عده وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسيمة.

إلى ذلك قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تقريرا موجزًا وضافيا عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة التي حضيت بزيارات ونشاط ملحوظ رافقها تقديم عددا من الاحتياجات الخدمية لمصلحة المواطن وتامين صرف المعاشات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين لافتًا إلى الجهود المبذولة في استعادة مؤسسات الدولة.

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وقال: تمكنت الحكومة من إخراج موازنة الدولة 2019 إلى النور ولأول مره منذ انقلاب المليشيات الحوثيه على الوطن لافتًا إلى أهمية الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على أعمال التنمية وإعادة الأعمار مع أهمية تعزيز الشراكة والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

بدوره تطرق مستشار الرئيس رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ معياد للوضع الاقتصادي والخدمي من جهة تحسن استقرار العملة الوطنية وتامين الاحتياجات التموينية وضبط انسيابية عملية المشتقات النفطية عبر عدد من الضوابط والتدابير التي ستظهر نتائجها الإيجابية تباعًا.

من جانبه قدم وزير الخارجية خالد اليماني تقريرًا موجزًا لطبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي لوزارة الخارجية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفث.

وتم فِي الاجتماع مناقشة عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلزم.