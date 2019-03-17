افتتاح وحدة صحية جديدة بجبل حبشي في تعز وترقب طريق قشيبة بعزلة بلاد الوافي

افتتح مدير عام مديرية جبل حبشي، فارس المليكي، صباح اليوم السبت، ومعه مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور أحمد عبده سعيد، وحدة صحية جديدة بقرية بني خيلة التابعة لعزلة بلاد الوافي.

وفق متابعة "الخليج 365"، قال مدير عام المديرية ان افتتاح المزيد من الوحدات الطبية في مختلف عزل وقرى المديرية ورفدها بالمعدات والإحتياجات اللازمة سيسهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد المجتمعات.

وحث المليكي الطاقم الطبي في الوحدة الصحية التي تم افتتاحها على تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين الذين كانوا يفتقدون ابسط الخدمات الطبية إضافة إلى صعوبة نقل المرضى إلى المستشفيات.

من جانبه أشار مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد عبده سعيد إلى أن الوحدة الصحية ستقدم خدماتها لأكثر من خمسة ألف مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة، مضيفًا بأن الفرق الميدانية التابعة للاستجابة الطارئة لها دورًا فاعلًا في مواجهة مخاطر الأوبئة في كل المناطق.

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وفي ذات السياق أطلع مدير عام المديرية فارس المليكي على العمل الحالي في شق طريق قرية قشيبة والتي تنفذها إحدى المبادرات المجتمعية، كما اطلع على الأبار وخزانات المياه في تلك المناطق بغية العمل على تأهيلها.

وعبر أهالي ووجهاء وأعيان القرى عن شكرهم وإمتنانهم لمدير عام المديرية والوفد المرافق له على زياراتهم وتلمس احتياجاتهم والاهتمام بها.

رافق مدير عام المديرية ومدير مكتب الصحة خلال زيارتهم، كلًا من، نجيب السفياني نائب مدير الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وجواد قائد، مدير الشؤون القانونية بمكتب الصحة بالمحافظة، وخليل الحاج منسق التغذية بالمديرية، والأستاذ عبدالله أحمد سعد.