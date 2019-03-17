منتدى التنمية السياسية ينظم تدريبًا عن إعداد ورقة السياسات بعدن

نظم منتدى التنمية السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية في كيفية اعداد ورقة السياسات ضمن مشروع ربط الحكومة بالمجتمع المدني لتعزيز الشمولية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) برنامج الحكم الرشيد (Gcc).

وحسب بيان، هدفت الدورة التدريبية التي شارك فيها (20) خبيرًا وخبيرة من الشخصيات الاكاديمية والقضاة والمحاميين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين والعاملين بالجهات الأمنية والتي كانت من أجل البناء والتأسيس وتمكين الخبراء المشاركين في التدريب وجعلهم اختيار كل مجموعة مكونة من خمسة خبراء أحد القضايا المجتمعية.

وبعد ذلك سيكون هناك اجتماعات لإثراء هذا القضايا بالمعلومات وتحليلها ومن أجل كتابة اوراق سياسات التي تخدم تلك القضايا المختارة والتي يروها اولوية بالنسبة لهم، وقد قام بتدريبهم المدرب عبدربه المحرمي، وفقًا للإعلامية خديجة الكاف.

وتحدث منسق المشروع عمار مرشد عن هدف المشروع هو ربط الحكومة بالمجتمع المدني لتعزيز الشمولية والعمل على سد الفجوة الحاصلة بين الحكومة والمجتمع المدني، والخروج بأوراق سياسات لقضايا مجتمعية من خلال تمكين المشاركين من اعداد اوراق السياسات لتعزيز دورهم في مؤسساتهم وقطاعاتهم المختلفة.

وأكد أن المشروع يعتمد في انشطته على المجتمع المدني بشكل مباشر بالشراكة والتعاون مع الحكومة لخلق قناة تواصل مجتمعية بين الطرفين من أجل بناء مجتمع قوي متمكن من حل قضايا بدراسات ومهنيه عالية ومساعدة الحكومة في حل القضايا من خلال جمع المعلومات وتحليلها وطرح الحلول والتوصيات الجيدة لحلها.