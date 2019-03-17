الفريق التطوعي 'We Can' يقيم فعالية ورق وردي لمشروع رؤية بالمكلا

أقام فريق We Can عصر يوم أمس الجمعة 15 مارس 2019، فعالية ورق وردي لمشروع رؤية الذي ينفذه فريق وي كان وذلك بقاعة نادي متطوعون بالمكلا.

وأكد عوض بادخن ضابط مشروع رؤية، أن فريق We Can دشن المشروع التابع للفريق وهو عبارة عن عدة فعاليات وهذه هي الفعالية الثانية تحت مسمى ” ورق وردي ” وتهتم بالمواهب مثل ( الرسم – والتصوير – والخط) التي ترفع معنويات مرضى سرطان الثدي .

وقال بادخن إن مشروع رؤية يستمر على مدى شهرين في تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية الهادفة.

وأضاف بادخن أن الفريق قد نظم مسيرة انطلقت من أمام هايبر المكلا إلى نادي متطوعون مناصرة بالشعارات للوعي بهذه الحملة لمحاربة سرطان الثدي.

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تخللت الفعالية رسومات معبرة ونماذج للخط العربي والصور الفوتوغرافية والمسابقات الثقافية.

وفي الختام تم تكريم جميع المشاركين في هذه الفعالية بجوائز عينية نظيرا لمشاركاتهم الفعالة التي توحي بالأمل رغم المعاناة.

حضر الفعالية كل من الدكتور ياسر القحوم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال.