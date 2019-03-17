النعيمي: خطاب الكراهية يتنافى مع قيم ومبادئ الإسلام

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير موقع "العين الإخبارية"، السبت، أن خطاب الكراهية الذي ينشره البعض يتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه، فالإرهابي لا يمثل المسيحيين بل يمثل الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن.

وقال الدكتور النعيمي -عبر حسابه على موقع "تويتر"- إن موقف الحكومتين النيوزيلندية والأسترالية من العملية الإرهابية التي طالت مسجدين بنيوزيلندا مشرف وصارم في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المسلمين وغيرهم.

وأكد على أنه يجب علينا أن نرتقي بما نكتبه، لأنه ينعكس على أوضاع المسلمين ويستغله كل حاقد للإساءة للإسلام والمسلمين.

وأضاف الدكتور علي النعيمي أن ما ينشره البعض من حرق كنيسة كرد فعل غير صحيح، فجريمة حرق الكنيسة قام بها تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر عام ٢٠١٣.

وأطلق الإرهابي برينتون تارانت الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة "كرايستشيرش"، وأسفر عن استشهاد 50 وإصابة 39 شخصا بإصابات خطيرة.