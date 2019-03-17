بالصور.. بحث أوجه التعاون بين مؤسسة هندسة إبداع وجمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بالمكلا

ألتقى المهندس على أبوبكر بارحيم، رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية بمكتبه، بالشيخ على باحمادي رئيس جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بمدينة المكلا.

وجرى في اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالإعمال الهندسية والانشائية والمعمارية والتصاميم للمشاريع الخيرية والمساجد.

واستعرض رئيس جمعية التكريم المشاريع والأنشطة التي تنفذها الجمعية، في المجال الخيري والدعوي والديني والارشاد وكذلك بناء المساجد ومنها مشروع مسجد بر الوالدين الثالث، بمنطقة جول مسحه الذي تنفذه وتشرف عليه جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم وغيرها من المشاريع الخيرية التي تقوم بتنفيذها الجمعية.

وبدوره أبدى رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية المهندس على بارحيم، اعجابه بالمشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم، مبديًا استعدادهم للتعاون والشراكة مع الجمعية لتنفيذ جميع المشاريع والأعمال الخيرية والإشراف عليها، خاصة مشاريع بناء المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية.

وذلك من خلال تقديم الدراسات الانشائية والخطط الهندسية والمعمارية والتصاميم والأشراف على البناء، مشيرًا إلى أن المؤسسة أنشئت لخدمة الأعمال الخيرية وتعتبر من المؤسسات النوعية التي تقدم خدماتها في المجال الهندسي والمعماري والانشائي والتصاميم المختلفة.