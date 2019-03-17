التميمي يناقش الحركة المرورية مع مكتب النقل والمرور والنقابة بالمكلا

بحث المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحركة المرورية وآلية سير الباصات الصغيرة والكبيرة، للحد من الازدحام المروري خصوصاً مع قرب الأجازة الصيفية وقدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم السبت اجتماعا ضم إدارة المرور ومكتب النقل ونقابة الباصات، وعدداً من أصحاب الباصات الصغيرة والكبيرة بالمكلا.

وشدد العميد التميمي خلال الإجتماع على ضرورة اتخاذ الخطط اللازمة من قبل إدارة المرور بالتنسيق مع مكتب النقل ونقابة الباصات وملاكها وتنفيذ القوانين الرادعة للمخالفين وكذا ضرورة التزام سائقي الباصات باللوائح والتعليمات لما من شأنه تخفيف الإزدحام المروري وتجنب الحوادث.