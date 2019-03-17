نيمر يدشن الدفعة الثانية من الخيام المقدمة من مركز الملك سلمان

دشن الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بمعية مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله العنقري، عملية توزيع الدفعة الثانية من الخيام ومواد الإيواء المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للمواطنين المتضررين من إعصار لبان.

وأشار الأمين العام إلى أهمية هذه المساعدات الإنسانية في التخفيف من معاناة المتضررين من إعصار لبان خاصة سكان البادية والصحراء.

مثمنًا الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان في دعم وإغاثة المتضررين من الإعصار في المهرة وتقديم لهم مختلف سبل العون والمساعدة الإنسانية.

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من جانبه أوضح الأخ سالم أحمد السقاف ممثل ائتلاف الخير الشريك المنفذ لمشاريع مركز الملك سلمان

بأن هذه الخيام تحتوي على مع مواد إيوائية (بطانيات وفرش) وسيتم توزيعها على المواطنين المتضررين في المناطق الصحراوية التي لم يشملها التوزيع في الدفعة الأولى التي شملت (880) خيمة مع توابعها.

مؤكدًا بأن كل هذه الترتيبات تتم بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر التدشين نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سالم سويلم سالم وعدد من المختصين.