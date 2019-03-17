لقاء تشاوري بتعز مع الإعلاميين للحد من ظاهرة إطلاق النار في الأعراس

عقدت المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع بالتعاون مع شرطة محافظة تعز، لقاءً تشاوريا مع عدد من الإعلاميين حول دور موجهي المجتمع للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس.

وناقش اللقاء الذي حضره مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي، والمساعد لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط، ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وكيفية إنهائها وتوعية المجتمع بمخاطرها.

و أكد العقيد الكدهي في كلمته أن ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس خطيرة ولها أثار سلبية بالغة على المجتمع، منوها أن إدارة شرطة تعز أطلقت حملة أمنية لمواجهة هذه الظاهرة وقد حققت نجاحًا كبيرًا في الحد منها مع وجود تجاوب كبير وإسناد واسع من المجتمع ساهم في نجاح الحملة.

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وقال الكدهي أن مثل هذه اللقاءات لها نتائج إيجابية كبيرة، وقد سبق أن عقدت إدارة شرطة المحافظة لقاءات عدة مع الخطباء والأئمة والإعلاميين وغيرهم، وكان لتلك اللقاءات الأثر الكبير في توعية المجتمع والتحذير من خطر هذه الظاهرة.

من جهته أكد مساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط على أهمية دور الإعلامين باعتبارهم شريحة هامة ومؤثرة في المجتمع قائلا في ذات السياق بأن الإعلامين يحملون رسالة ساميه وتقع عليهم مسؤولية كبيرة تتمثل في توعية المجتمع والتحذير من آثار هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسكينة وسلامة المجتمع.

وشهد اللقاء نقاشًا مثمرًا وخرج بتوصيات ومقترحات لمواجهة الظاهرة إعلاميا عبر التوعية بمخاطرها، وضرورة تعاون المواطنين لمنع إطلاق النار في أعراسهم حفاظًا على سلامة المواطنين والتزاما بالقانون الذي يجرم ذلك.