نجاة قائد عسكري من كمين مسلح في الضالع

قال مصدر عسكري إن قيادي في الجيش الوطني تعرض اليوم السبت، لكمين مسلح من قبل عناصر مسلحة في مديرية قعطبة بالضالع.

وأضاف المصدر، أن قائد اللواء 30 مدرع بالضالع العميد هادي العولقي، المعين مؤخرًا، نجا من محالة اغتيال إثر كمين مسلح نفذته عناصر مسلحة في منطقة شعور غرب مديرية قعطبة.

وذكر المصدر، أن العميد العولقي تعرض للكمين المسلح في أثناء تحركه لاستلام مهامه بمعية لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من قائد المنطقة الرابعة اللواء ركن – فضل حسن.

ولم تتوفر، حتى اللحظة، معلومات حول الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال.

وكان قد صدر قرار جمهوري، قبيل أيام، قضى بإقالة قائد اللواء 30 مدرع العميد د.عبدالكريم الصيادي وتعيين العميد هادي العولقي خلفًا له.