مصرع 25 حوثيا بينهم ثلاث من قيادات المليشيات في البرح

لقي 25 مسلحًا من مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح العشرات، في عملية تطهير نفذتها ألوية العمالقة واللواء 20 لوادي المقصب وجبل المثهبة في البرح.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن عملية تطهير نفذتها قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 بإسناد من قوات التحالف العربي في وادي المقصب وعدد من الجبال المحيطة به في منطقة البرح غرب تعز.

وبينت المصادر، مقتل 25 من مليشيات الحوثي بينهم ثلاثة من قيادات المليشيا في العملية التي نفذتها قوات العمالقة واللواء 20 وبإسناد من التحالف العربي لتطهير وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقضة.

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وأضافت المصادر العسكرية، أن جثث عشرات القتلى لا تزال مرمية في وادي المقصب بعد أن تركتها عناصر الميلشيات وولّت هاربة.

ونشر ناشطون أسماء ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الذين لقوا مصرعهم وهم: عبدالله صالح عبده الباجني، رشيد على أحمد تاج الدين، عبدالملك أحمد القابلي.

وكانت قوات ألوية العمالقة واللواء 20 واللواء 21 قد كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في الأسابيع الماضية في جبهة البرح غرب تعز.