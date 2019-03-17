شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح نيوزيلاندا ليس وحده... سبقه في الإجرام هاني بن بريك وهذا هو الدليل.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون تغريدة سابقة لنائب مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، حرض فيها على استهداف المصلين في المساجد.

ووفقا لمتابعة "صوت المغتربين"، قال الناشطون بأن ‏‎سفاح نيوزيلاندا ليس وحده من يستهدف المصلين في المساجد، سبقه إلى ذلك المتطرف هاني بن بريك.

ويمثل بن بريك رجل الإمارات الأول في الجنوب والذي يقود أعمال انقلابية ضد الحكومة الشرعية في طريقة لا تختلف عن انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.