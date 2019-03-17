شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من القبائل بعد أن أوقعت مليشيا الحوثي بين عزلتين بهمدان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت مليشيا الحوثي بسقوط قتلى وجرحى من أبناء عزلتين في مديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر "خبر" للأنباء، إن "اشتباكات عنيفة دارت بين عزلة الجائف وعزلة جربان بهمدان بسبب اختلافهما على جبل الدرعاء".

وبينت المصادر، أن جبل الدرعاء الذي يقع بين المنطقتين كان ملكا لأبناء الجائف وهو جبل غني بالنيس حيث يقوم أبناء الجائف بييعه لصالح أبناء المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن ذلك "دفع مليشيا الحوثي قبل 20 يوما عبر مشرفها في المنطقة إلى محاولة منعهم من البيع لتستثمرها المليشيا لنفسها فلم يمتنع أبناء الجائف وواصلوا العمل.

Advertisements

وفي اليومين الماضيين، شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين بعد أن ذهب مشرف الحوثيين إلى أبناء جربان وأخبرهم بأن الجبل في حدودهم ويجب عليهم منع أبناء الجائف من بيعها مدافع أبناء جربان إلى الذهاب إلى المنطقة ومنع أبناء الجائف من البيع لكنهم لم يمتنعوا الى أن تم تبادل إطلاق النار.

و تقول المعلومات "بسبب الاقتتال الحاصل بين المنطقتين وسقوط قتلى وجرحى استلم المشرف الحوثي الجبل وواصل بيع النيس منه بعد رضوخ الطرفين جراء الاشتباكات وسفك الدماء".

وتعمل المليشيا الحوثية في محافظة صنعاء على السيطرة حتى على الأماكن الاقتصادية الطبيعية كمقاطع الأحجار والنيس وذلك بفرض القوة أو بالإيقاع بين القبائل كما فعل بالجائف وجربان.

ويعتبر الحوثي هذه الأماكن مصدرا اقتصاديا يسهم في تمويل نشاط المليشيا ولو على حساب أقوات الناس وأرزاقهم.