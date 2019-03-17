شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار الصرف والعملات في ختام السبت 16 مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في ختام يوم السبت 16 مارس 2019 تراجعا بسيطا وكانت الأسعار كالتالي : أسعار الشراء السعودي : 154

الدولار : 580 Advertisements أسعار البيع : السعودي : 155

الدولار : 585 للعلم فان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة

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