شكرا لقرائتكم خبر عن رفض التسليم حتى يُدفع له حسابه..الصايدي يرفض تسليم اللواء 30 مدرع والعميد العولقي يتهمه بنصب كمين مسلح له ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم قائد اللواء 30 مدرع بالضالع العميد،هادي العولقي، قائد اللواء السابق ،العميد عبدالكريم الصايدي، بنصب كمين مسلح له ولجنة الاستلام والتسليم المكلفة من قائد المنطقة الرابعة اللواء ركن – فضل حسن ، اليوم السبت

وقال العميد -هادي العولقي في تصريح صحفي، إن تعرض لكمين هو واللجنة في منطقة شعور غرب قعطبه، بعد أن أبدى الصايدي استعداده التسليم.

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وبحسب العولقي، فإن الصيادي يزعم أنه قام ببناء المعسكر على حسابه، وأن الحكومة والتحالف لم يقدم له شيئا وعليه ديون وخسائر، في اللواء والجبهة ويطالب بتسليمها أولاً.

وكان قرار جمهوري قد صدر قبيل أيام قضى بإقالة قائد اللواء 30 مدرع العميد د.عبدالكريم الصيادي وتعيين العميد، هادي العولقي خلفا له.