شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. (ليست قطر) دولة خليجية تفاجئ الملك سلمان و نجله وتعلن توقيع اتفاق مع الحوثي وتعرض بنود الاتفاق أمام العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلطنة عمان، الاثنين 11 مارس 2019، عن التوصل لاتفاق جديد مع سلطات مليشيا الحوثي، يقضي بالإفراج عن أجانب كانوا معتقلين لديها.
وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أنه "تلبيةً لالتماس الحكومتين الإندونيسية والماليزية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء لعودة مواطن إندونيسي وآخر ماليزي من اليمن".
وأوضح البيان أنه تم نقل المواطنين، الماليزي والإندونيسي، إلى السلطنة، الاثنين، تمهيداً لعودتهما إلى بلديهما
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