شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : نجاح أول عملية انتقام لقبائل حجور في العاصمة صنعاء.. ومحمد الحوثي يغادر..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نت مقاتلات التحالف العربي،يوم الجمعة،غارات جوية دقيقة على مواقع وتعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي في محافظة صنعاء. وقالت مصادر قبلية إن مواقع وتعزيزات للمليشيا في منطقة المدفون بمديرية نهم، شرقي صنعاء، تعرضت لقصف جوي عنيف مشيرة إلى أن التحليق الكثيف في أجواء المديرية ما زال مستمرا حتى مساء اليوم الجمعة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وقالت مصادر ان محمد الحوثي غادر اليوم العاصمة متجها الى الحديدة.

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