شكرا لقرائتكم خبر عن القربي يتأهل الى مرحلة البث المباشر في برنامج المواهب العربية "أراب جوت تالنت" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تأهل قبل قليل ماجد القربي الى مرحلة البث المباشر في برنامج المواهب العربية "ARABS GOT TALENT" المبدع اليمني حسن القربي بعد تقديمة عرض رائع ادى فيه بعض الحركات البهلوانية بينما فشل صلاح بيضان بعرض موهبته امام لجنة التحكيم ولم تعجب لجنة التحكيم بموهبة اليمني الثالث نادر سعيد
هذا ويعد اول تاهل من نوعة ليمني الى هذي المرحلة من برنامج المواهب العربي
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