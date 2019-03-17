شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودي يلقي القبض على 23 الف يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية عن القبض على أكثر من 23 ألف مواطن يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة خلال فترة تصل إلى قرابة 5 شهور.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ضبطت 47 ألف و437 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة وصلت نسبة اليمنيين فيهم إلى 50%، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% من الجنسيات الأخرى.

وبّينت أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 2.7 مليون شخص مخالف، بينهم أكثر من 2 مليون مخالف لنظام الإقامة و400 ألف مخالف لنظام العمل و180 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

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أعلنت السلطات السعودية عن القبض على أكثر من 23 ألف مواطن يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة خلال فترة تصل إلى قرابة 5 شهور.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ضبطت 47 ألف و437 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة وصلت نسبة اليمنيين فيهم إلى 50%، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% من الجنسيات الأخرى.

وبّينت أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 2.7 مليون شخص مخالف، بينهم أكثر من 2 مليون مخالف لنظام الإقامة و400 ألف مخالف لنظام العمل و180 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.