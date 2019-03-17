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الأمن السعودي يلقي القبض على 23 الف يمني

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات عن القبض على أكثر من 23 ألف مواطن يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة خلال فترة تصل إلى قرابة 5 شهور.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ضبطت 47 ألف و437 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة وصلت نسبة اليمنيين فيهم إلى 50%، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% من الجنسيات الأخرى.

وبّينت أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 2.7 مليون شخص مخالف، بينهم أكثر من 2 مليون مخالف لنظام الإقامة و400 ألف مخالف لنظام العمل و180 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

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أعلنت السلطات السعودية عن القبض على أكثر من 23 ألف مواطن يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة خلال فترة تصل إلى قرابة 5 شهور.

وأوضحت السلطات السعودية أنها ضبطت 47 ألف و437 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة وصلت نسبة اليمنيين فيهم إلى 50%، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% من الجنسيات الأخرى.

وبّينت أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 2.7 مليون شخص مخالف، بينهم أكثر من 2 مليون مخالف لنظام الإقامة و400 ألف مخالف لنظام العمل و180 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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