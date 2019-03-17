شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اختطافات غير مسبوقة لقيادات المؤتمر بحجة وعمران.. وقبائل عذر ترفض الوساطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات غير مسبوقة استهدفت قيادات من حزب «المؤتمر الشعبي العام» في كل من محافظتي عمران وحجة، وأخرى أعلنت انشقاقها عن الجماعة المتمردة وانضمامها للمقاومة القبلية في «حجور»، في حين علمت «الخليج» أن قبائل «قفلة عذر» في محافظة عمران رفضت عرض وساطة تقدمت به وجاهات موالية لزعيم جماعة الحوثي، بإيعاز من الأخير، يتضمن التسليم والقبول بتمركز مجاميع من عناصر الميليشيات في مناطقهم مقابل وقف التصعيد العدواني للميليشيات بالقصف العشوائي للقرى والمنازل.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل جماعة الحوثي ل«الخليج» أن الميليشيات داهمت منازل قيادات في حزب «المؤتمر» في محافظتي عمران وحجة وتمكنت من اختطاف ثلاثة من أصل سبعة قيادات تتهمها الميليشيات بدعم انتفاضة القبائل، منوهة بأن الأربعة الآخرين في الغالب توجهوا إلى محافظة مأرب المحررة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي وبالرغم من تمكنها من اجتياح مديرية كشر في محافظة حجة، فإنها لاتزال تواجه مقاومة شرسة من قبل وجاهات قبلية واجتماعية عقب نجاح الأخيرة في حشد مقاتلين من مناطق مجاورة لصد الحوثيين ومجابهة جرائمهم الانتقامية.

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دشنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات غير مسبوقة استهدفت قيادات من حزب «المؤتمر الشعبي العام» في كل من محافظتي عمران وحجة، وأخرى أعلنت انشقاقها عن الجماعة المتمردة وانضمامها للمقاومة القبلية في «حجور»، في حين علمت «الخليج» أن قبائل «قفلة عذر» في محافظة عمران رفضت عرض وساطة تقدمت به وجاهات موالية لزعيم جماعة الحوثي، بإيعاز من الأخير، يتضمن التسليم والقبول بتمركز مجاميع من عناصر الميليشيات في مناطقهم مقابل وقف التصعيد العدواني للميليشيات بالقصف العشوائي للقرى والمنازل.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل جماعة الحوثي ل«الخليج» أن الميليشيات داهمت منازل قيادات في حزب «المؤتمر» في محافظتي عمران وحجة وتمكنت من اختطاف ثلاثة من أصل سبعة قيادات تتهمها الميليشيات بدعم انتفاضة القبائل، منوهة بأن الأربعة الآخرين في الغالب توجهوا إلى محافظة مأرب المحررة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي وبالرغم من تمكنها من اجتياح مديرية كشر في محافظة حجة، فإنها لاتزال تواجه مقاومة شرسة من قبل وجاهات قبلية واجتماعية عقب نجاح الأخيرة في حشد مقاتلين من مناطق مجاورة لصد الحوثيين ومجابهة جرائمهم الانتقامية.