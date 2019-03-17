شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في الحديدة؟.. المليشيات تنشر الدبابات والمدافع وهذه إحصائية أولية للقتلى والجرحى حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصف القرى والمناطق السكنية، في مديريتي حيس والتحيتا جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد مصدر محلي "أن مليشيا الحوثي استهدفت منطقتي الجبلية وقرية القريمة جنوب وغرب التحيتا بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا".

وكشف المصدر أن المليشيا عززت تواجدها في منطقة السويق بدبابة ومدفع هاوزر مستغلة اتفاق وقف النار المنبثق عن اتفاقية ستوكهولم.

وفي السياق، قُتلت امرأة وأصيب ستة مدنيين بينهم طفلان إلى جانب تدمير ثلاثة منازل، إثر استهداف ميليشيا الحوثي منطقة بيت المغاري، غرب مديرية حيس بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأكد سكان محليون في منطقة القهرة والمرير ومفرق العدين أن مليشيا الحوثي استقدمت 3 دبابات وأسلحة ثقيلة ونشرتها في محيط مدينة حيس.

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وتواصل المليشيات الحوثية الزج بعناصر مغرر بهم في محاولات تسلل فاشلة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن المليشيات الحوثية دفعت الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل من محيط سوق الحلقة وجولة يمن موبايل صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن محاولة التسلل سرعان ما انتهت بخسائر فادحة في صفوف منفذيها على يد وحدات نوعية من اللواء الثالث حراس الجمهورية.

يشار إلى أن خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار لم تتوقف يوما واحدا لكنها تحولت مؤخرا إلى تصعيد عسكري بهدف نسف اتفاق السويد كإحدى أوراق حزب الله للضغط على بريطانيا التي أدرجته في خانة الجماعات الإرهابية.

وتعد بريطانيا أكثر الدول الفاعلة في الملف اليمني بمجلس الأمن، واتسمت علاقاتها مع المليشيات الحوثية بالجيدة قبل تأزم العلاقات بين حكومة لندن وحزب الله.