شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءا من اليوم : بهذا السعر سوف تباع المشتقات النفطية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار صحيفة التنمية بلاحدود صبحي باغفار في منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر التنمية برس تلقيت رسالة قبل ساعات من مصدر في شركة النفط ان اليوم سيتم تموين جميع محطات الوقود التابعة لشركة النفط بعدن والخاصة وبنفس السعر 5800 ريال لكل 20 لتر بعدن والمحافظات المجاورة

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