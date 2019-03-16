شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تفاجئ الملك سلمان وتعلن توقيع اول اتفاق مع مليشيا الحوثي وتكشف اهم ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلطنة عمان، الاثنين 11 مارس 2019، عن التوصل لاتفاق جديد مع سلطات مليشيا الحوثي، يقضي بالإفراج عن أجانب كانوا معتقلين لديها. Advertisements وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أنه "تلبيةً لالتماس الحكومتين الإندونيسية والماليزية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء لعودة مواطن إندونيسي وآخر ماليزي من اليمن". وأوضح البيان أنه تم نقل المواطنين، الماليزي والإندونيسي، إلى السلطنة، الاثنين، تمهيداً لعودتهما إلى بلديهما

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