التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع للمليشيا شمال صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/آذار/2019، سلسلة غارات على مواقع لمسلحي مليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.

وتسيطر قوات الشرعية على أجزاء من مديريات باقم وكتاف ورازح والظاهر والحشوة.