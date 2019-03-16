القوات المشتركة تواصل نزع ألغام المليشا في أحياء سكنية بالحديدة

تواصل القوات المشتركة نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل فرارها في مناطق واحياء سكنية بمدينة الحديدة.

وأفاد الاعلام العسكري التابعة للمقاومة الوطنية أن وحدات الهندسة في المقاومة المشتركة، فجرت صباح اليوم السبت، في منطقة غليفقة الساحلية كميات من ألغام المليشيات الحوثية هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر.

وأكد خبير في وحدات الهندسة أن ما تم تفكيكه ونزعه من الشوارع والأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة تكفي لنسف المدينة برمتها.

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ولفت أن المليشيات الحوثية حولت مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل حتى منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية.

يذكر أن وحدات الهندسة نزعت خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط، كما تم نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل المواطنين والكونتيرات التي فخختها المليشيات الحوثية ووضعتها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، الأمر الذي يجعل الأمم المتحدة أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية لتدمير مخزون ألغام المليشيات المدعومة إيرانياً حتى لا تشكل تهديدا جديدا على المدنيين في بقية الأحياء التي لا تزال تحت سيطرتها داخل مدينة الحديدة.

وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيات الحوثية كابوسا يؤرق أبناء الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.