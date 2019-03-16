مأرب.. بدء تدريب 27 صحيا على اكتشاف الأطفال الأشد تضررا صحيا ونفسيا

بدأت بمحافظة مأرب اليوم السبت، 16/آذار/2019 الدورة التدريبية الخاصة بتدريب العاملين في المراكز الصحية حول آلية اكتشاف الأطفال الأشد تضررا في المجتمع في الجانبين الصحي والنفسي وإحالتهم إلى المرافق الصحية لتقديم الرعاية المتكاملة اللازمة لهم
وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ينظم الدورة على مدى 6 أيام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم منظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف بمشاركة 27 عاملا صحيا يمثلون جميع مديريات المحافظة.
ولفتت الوكالة إلى أن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين وتأهيلهم في الجانبين النظري والعملي على آليات ووسائل اكتشاف حالات الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية وانتهاكات وإهمال وتدهور في الحالة الصحية والنفسية وإحالتهم إلى المراكز الصحية المتخصصة لإحاطتهم بالرعاية الكاملة .
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