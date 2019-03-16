شرطة تعز تعلن موعد صرف رواتب المستجدين

أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز ، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، لجميع الأفراد المستجدين والذين لم يلتحقوا حتى الآن بالدورة التدريبية بأن عليهم الحضور يوم غدا الأحد الموافق 17 مارس ٢٠١٩م إلى المركز التدريبي الكائن في مبنى المرور.

وبين بلاغ صادر عن شرطة تعز - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "ومن يتخلف عن الحضور ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة".

ونوهت إدارة عام شرطة محافظة تعز بأن رواتب الأفراد المستجدين ستصرف ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩م