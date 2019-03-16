أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز ، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، لجميع الأفراد المستجدين والذين لم يلتحقوا حتى الآن بالدورة التدريبية بأن عليهم الحضور يوم غدا الأحد الموافق 17 مارس ٢٠١٩م إلى المركز التدريبي الكائن في مبنى المرور.
وبين بلاغ صادر عن شرطة تعز - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "ومن يتخلف عن الحضور ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة".
ونوهت إدارة عام شرطة محافظة تعز بأن رواتب الأفراد المستجدين ستصرف ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٩ مارس ٢٠١٩م
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز تعلن موعد صرف رواتب المستجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.