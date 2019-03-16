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المعتمرون اليمنيون يتراجعون للمرتبة السادسة في هذا العام ..إحصائية جديدة

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عدن - ياسمين التهامي - حلت اليمن في المرتبة السادسة ، من حيث عدد المعتمرين الذين دخلوا الأراضي هذا العام، بعد توقف استمر أعوام بسبب الحرب.

 

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وبحسب إحصائيات وزارة الأوقاف السعودية للمعتمرين حتى الخميس 14 مارس2019م، فإن اليمن جاء في المرتبة السادسة وأن أعداد المعتمرين اليمنيين الذين دخلوا الأراضي السعودية (214921) معتمر في المرتبة السادسة بعد باكستان واندونسيا والهند ومصر وتركيا.

 

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,790,512 تأشيرة عمرة، حتى تاريخ 7 رجب لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,308,105 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 438,731 معتمرًا، منهم 308,050في مكة المكرمة، بينما يتواجد 130,681  في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة  3,869,374معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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