شكرا لقرائتكم خبر عن المعتمرون اليمنيون يتراجعون للمرتبة السادسة في هذا العام ..إحصائية جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت اليمن في المرتبة السادسة ، من حيث عدد المعتمرين الذين دخلوا الأراضي السعودية هذا العام، بعد توقف استمر أعوام بسبب الحرب.

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وبحسب إحصائيات وزارة الأوقاف السعودية للمعتمرين حتى الخميس 14 مارس2019م، فإن اليمن جاء في المرتبة السادسة وأن أعداد المعتمرين اليمنيين الذين دخلوا الأراضي السعودية (214921) معتمر في المرتبة السادسة بعد باكستان واندونسيا والهند ومصر وتركيا.

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,790,512 تأشيرة عمرة، حتى تاريخ 7 رجب لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,308,105 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 438,731 معتمرًا، منهم 308,050في مكة المكرمة، بينما يتواجد 130,681 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,869,374معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.