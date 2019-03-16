شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : نجاة قائد اللواء 30 مدرع من محاولة اغتيال غرب قعطبة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجا قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي اليوم من محاولة اغتيال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع “جنوب البلاد”.
وقال العميد العولقي المعين قائداً للواء 30 مدرع بالضالع لـ “المشاهد ” إنه تعرض ومعه لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من قيادة المنطقة الرابعة لكمين مسلح في منطقة “شعور” وهم في طريقهم الي مقر اللواء 30 مدرع .
وفي ذات السياق نفي مصدر عسكري في قيادة اللواء 30 مدرع لـ” المشاهد ” فضل عدم ذكر اسمه، الاخبار التي تتحدث عن رفض قائد اللواء المقال العميد عبدالكريم الصيادي تسليم قيادة اللواء مؤكدا أن العميد الصيادي كان في انتظار اللجنة المشكلة لتسليم واستلام قيادة اللواء لخلفه .
وصدر قراراً جمهورياً قبل أسبوع قضى بإقالة قائد اللواء 30 مدرع العميد د.عبدالكريم الصيادي وتعيين العميد هادي العولقي خلفاً له.
يذكر أن اللواء 30 مدرع يوجد في محافظة الضالع في المنطقة الفاصلة بين حدود محافظة الضالع ومحافظة إب ، ومثل سقوطه في يد المقاومة قبل 3 سنوات نهاية التواجد العسكري لموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح في المحافظة .
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