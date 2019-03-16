شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السعودي يعلن عن مخالفة للمشاة ..تعرف عليها وعلى قيمة الغرامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الادارة العامة للمرور السعودي عن مخالفة مرورية للمشاة تصل قيمتها ما بين 100 – 150 ريال. وكشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية أن عدم تقيد المشاة بالإشارة الخاصة بها تعد مخالفة عقوبتها غرامة مالية من ١٠٠ إلى ١٥٠ ريالاً.. جاء ذلك في رسالة من الحساب الشخصي لوزارة الداخلية السعودية في السناب شات لتقديم المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.

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