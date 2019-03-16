شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من إعلان البنك المركزي سعرا ثابتا للدولار .. هذا هو السعر للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني الان في صنعاء وعدن..شاهد. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر مصرفي آخر أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019م اسعار الصرف في مصارف صنعاء شراء الدولار =598 الريال السعودي=159 البيع الدولار= 603 الريال السعودي=160 أسعار الصرف في مصارف عدن الشراء الدولار=602 الريال السعودي =160 البيع الدولار= 607 الريال السعودي =161



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