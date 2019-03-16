ميناء الحديدة يستقبل أول شحنة مساعدات إنسانية منذ 10 أشهر

ذكر برنامج الأغذية العالمي إن سفينة حاويات تابعة له وصلت إلى ميناء الحديدة اليمنية، للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2018.

وقال بيان صادر عن البرنامج، "أنه في أوائل الشهر الجاري فرغت السفينة حمولتها من الشحنات الإنسانية بعد شهور من المحاولات والجهود للسماح بذلك".

ويؤكد بيان البرنامج، عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية دخول عشرات السفن إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، كما تشن المليشيا حربا على البرنامج الأممي الذي اتهمها بسرقة المساعدات في صنعاء.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء إرفيه فيروسيل إن انقطاع وصول السفن المحملة بالحاويات إلى ميناء الحديدة منذ مايو/أيار 2018 أدى إلى تحويل جميع المساعدات الغذائية المعبأة التي تنقل بحرا إلى ميناء عدن.

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وذكر أن هذا الانقطاع لم يؤثر على باقي مساعدات البرنامج الأخرى، حيث تدفقت شحنات البضائع السائبة من القمح والحبوب بانتظام إلى ميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف "ونظرا لأن ميناء عدن أصغر بكثير من الحديدة فقد أصبح مزدحما بسرعة، ولتخفيف الازدحام بدأ البرنامج أيضا استخدام ميناء صلالة في عُمان" وفقا للمسؤول الأممي.

وتابع المتحدث الأممي قائلا "الرحلة الأولى جلبت 440 حاوية من الزيوت النباتية إلى ميناء الحديدة من صلالة، وعادت السفينة إلى صلالة في رحلة ثانية حيث تم تحميلها بـ481 حاوية تحتوي على نحو 8300 طن من الخضراوات والنفط وصلت هذا الأسبوع".