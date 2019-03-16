اندلع حريق هائل في محطة للوقود بمحافظة حضرموت تسبب في حريق هائل التهم محطة وقود بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
وكشف مصدر في الدفاع المدني بساحل حضرموت، عن أسباب الحريق الكبير الذي شبّ مساء الخميس، في محطة العيون بمديرية غيل باوزير.
وأكد المصدر أن سبب الحريق هو تماس كهربائي من الماطور (مولد)، أثناء عملية تفريغ مادة الديزل، مشيرا إلى أنه لا خسائر بشرية بينما تقدر الخسائر المادية بحوالي ثلاثين مليون ريال يمني".
وقال مصدر أمني إن أربع سيارات إطفاء مع كامل طاقمها بقيادة المساعد خالد دحدح، تحركت من المكلا فور تلقيها البلاغ من عمليات المحافظة بينما تحركت سيارة إطفاء خامسة من مديرية الشحر لحظة اندلاع الحريق، حيث تمكن الفريق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي.
وتمكّن فريق الدفاع المدني التابع لأمن وشرطة ساحل حضرموت من إخماد حريق كبير شبّ مساء الخميس في محطة العيون بمديرية غيل باوزير.
يُذكر أن الدفاع المدني بساحل حضرموت قد تم رفده ودعمه بعدد من سيارات الإطفاء الحديثة من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ما أسهم في قيامه بواجباته بصورة سريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. ماس كهربائي يتسبب في احتراق محطة وقود كبد مالكها خسارة 30 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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