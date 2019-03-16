انتشار كبير للكلاب المتوحشة في القطن بحضرموت والسكان يناشدون

انتشرت اعداد كبيرة للكلاب الضالة والمتوحشة في مديرية القطن وضواحيها بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وعبر عدد من سكان وضواحي مديرية القطن ( الريضة ، الكوادر، المساكن، المرقدة، حوطة الرشيدي ) وغيرها عن غضبهم الشديد من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في مناطقهم.

وناشد الأهالي وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، ومدير عام صندوق النظافة بالإسراع في القيام بالحملات ضد الكلاب المتروكة والمتوحشة ،التي تهدد حياة أطفالهم وأغنامهم ، حتى لا يضطر كل مواطن متضرر منها بقتل الكلاب بسلاحه الناري ووقوع ما لا يحمد عقباه.

واشتكى الأهالي في ضواحي الريضة واعلا الريضة، وحوطة الرشيدي، من مهاجمة الكلاب الضالة لأطفالهم، إضافة إلى مهاجمة الكلاب للأغنام في اعلا الريضة، مشيرين إلى أن أحد المواطنين قد قام بقتل كلب داخل حظيرة الأغنام في بيته، بعد افتراسه أحد الأغنام فيما طارد آخرون قطيع من الكلاب بعد التهام أجزاء من أغنام أحدهم .

وأكد مواطنون بأنهم سبق وان شكوا للسلطة المحلية والجهات المعنية من معاناتهم، وقلقهم من أفعال تلك الكلاب المتوحشة، مطالبين بالقيام بحملات لتسميم الكلاب السائبة والمفترسة في مناطقهم، حفاظا على صحة وسلامة أطفالهم من مهاجمتهم، وكذا افتراس أغنامهم كمصدر دخل هام لبعض الأسر، إلا أن المسئولين تعذروا بعدم وجود السم القاتل للكلاب وان الحملات تتطلب مبالغ مالية.